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Электросамокат 48v

электросамокат 48 вольт купить

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Да, у нас есть пункт выдачи. электросамокат 48 вольт самовывозом, надо оформить заказ и получить подтверждение от менеджера.
У вас есть доставка?
Да, у нас есть доставка по всей России. Чтобы электросамокат 48 вольт купить с доставкой по Москве. Оформите заказ и укажите адрес доставки. Наш менеджер согласует с вами день доставки.
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Можно ездить ночью?
Да. на наших самокатов можно ездить ночью. На каждом есть габаритные огни или фары. электросамокат 48v у нас лучшая! Гарантия 3 года!
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Можно, но важно соблюдать температурный режим. При температуре свыше 40 градусов, можете перегреться мотор или батарея. электросамокат 48 вольт лучше не перегревать, чтобы продлить срок службы.
Что входит в комплект?
В комплект входит: электросамокат 48 вольт, зарядка, гарантийный талон и инструкция. В некоторых моделях в комплекте идет набор ключей.
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Нет, все наши устройства мы собираем в ручную, чтобы контролировать процесс аквазащиты и качества сборки. электросамокат 48v указана в разделе, спрашивайте про дополнительные скидки.
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Как упакован самокат?
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Обслуживание и ТО
Мы рекомендуем раз в пол года приносить электросамокат 48v в сервис на профилактику и ТО. Для чистки и смазки частей самоката. Так вы смоете продлить срок службы устройства.
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